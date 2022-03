Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,815 EUR -3,79% (01.03.2022, 11:55)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,802 EUR -2,37% (01.03.2022, 11:40)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (01.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Im Zuge des Ukraine-Kriegs sei der Name des TUI-Großaktionärs Alexej Mordaschow bereits des Öfteren gefallen. Und seit Montagabend stehe der russische Milliardär nun auf der Sanktionsliste der EU. Der Hannoveraner Reiseveranstalter sehe zumindest keine "nachhaltig negativen Folgen" für das Unternehmen. Dementsprechend habe sich CEO Fritz Joussen bereits im Vorfeld des EU-Entscheids in einem Schreiben an die Mitarbeiter geäußert. TUI werde von seinem Vorstand geführt und nicht von seinen Anteilseignern oder vom Aufsichtsrat, so die Argumentation des Konzernlenkers.Hintergrund: Mordashow sei nicht nur mit 34% der mit weitem Abstand größte Aktionär - der Russe sitze auch im Kontrollgremium des Reiseveranstalters. Und Mordaschow habe seine Loyalität in der Corona-Krise unter Beweis gestellt. Er habe bei den (zwei) Kapitalerhöhungen mitgemacht und zudem noch zusätzliche neue Aktien erworben. Inwieweit die Sanktionen den russischen Oligarchen aber an der Teilnahme an einer denkbaren weiteren Kapitalerhöhung hindern könnten, sei unklar. Ein TUI-Sprecher habe am Dienstag auf Anfrage des "Aktionärs" erklärt, dass man zu möglichen künftigen Entwicklungen derzeit nichts sagen könne.Auch wenn die Branche zuletzt mit guten Buchungszahlen habe aufwarten können, seien durch den Ukraine-Krieg neue Unsicherheiten hinzugekommen und hätten die TUI-Aktie wieder unter die 3-Euro-Marke gedrückt. Sentiment und Chartbild hätten sich ebenfalls wieder eingetrübt. Anleger sollten die TUI-Aktie derzeit besser meiden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: