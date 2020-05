Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,342 EUR +21,96% (27.05.2020, 11:21)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,25 EUR +21,03% (27.05.2020, 11:06)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.In den letzten vier Handelstagen habe die TUI-Aktie kräftig zugelegt. Die Aussicht auf europaweiten Sommer-Urlaub verleihe dem deutsche Reiseveranstalter starken Rückenwind - allen "Corona-Bedenkenträgern" zum Trotz. Dennoch würden sich die Skeptiker offenbar nicht ganz unterkriegen lassen - v.a. ein prominenter nicht. Das für heute angekündigte Eckpunkte-Papier sei erstmal verschoben.TUI habe einen fulminanten Höhenflug erlebt. Die Aussicht auf eine womöglich "besser als gedacht" ausfallende Sommer-Saison habe die Aktie förmlich in den Himmel katapultiert. Der seit Tagen positive Gesamtmarkt habe noch sein Übriges getan. Die nach wie vor andauernde Corona-Krise mit allen Risiken, Regeln und Einschränken hätten die Anleger zuletzt offenbar verdrängt. Wer die TUI-Wette - trotz aller Risiken eingegangen sei - sollte nach dieser Kursrallye Gewinne mitnehmen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: