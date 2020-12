Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,587 EUR -2,26% (18.12.2020, 16:02)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,592 EUR -1,46% (18.12.2020, 15:47)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Kanaren seien für TUI in diesem Winter das mit Abstand wichtigste Destination. Und die würden jetzt komplett zum Corona-Risiko-Gebiet erklärt. Bisher habe nur Teneriffa einen zu hohen Inzidenz-Wert aufgewiesen, und es habe nur auf dort einige Einschränkungen gegeben. Jetzt müsse TUI schon wieder (weitere) Abstriche machen. Die Aktie sei inzwischen in die Minus-Zone gerutscht.Die Bundesregierung stufe die bei deutschen Urlaubern sehr beliebten Kanarischen Inseln wieder als Corona-Risikogebiet ein. Das Robert Koch-Institut habe am Freitag auf seiner Internetseite mitgeteilt, dass damit ab Sonntag wieder ganz Spanien auf der Risikoliste stehe - was auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts nach sich ziehe.Die Kanaren würden zu den ganz wenigen Urlaubszielen im europäischen Ausland zählen, für die bisher keine Reisewarnung gegolten habe. Am 24. Oktober sei sie wegen sinkender Infektionszahlen aufgehoben worden. Acht Wochen lang hätten die Kanaren so als "risikofrei" gegolten.Seit einiger Zeit würden die Zahlen dort aber wieder steigen - vor allem auf Teneriffa. Dort hätten die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche zuletzt bei 127 gelegen. Dadurch habe sich dieser Wert für alle sieben Kanarischen Inseln zusammen - die ansonsten außer La Gomera unter dem Grenzwert 50 lägen - auf durchschnittlich gut 70 erhöht. Ab einem Wert von 50 erfolge die Einstufung als Risikogebiet und damit auch die Reisewarnung.TUI dürfte es vor dem aktuellen Corona-Hintergrund schwer haben, im Winter größere Umsätze zu erzielen. Dass jetzt die Kanaren komplett mit einer Reisewarnung versehen würden, sei besonders bitter. Die touristischen Hoffnungen würden damit auf dem Sommer ruhen, wenn womöglich so viele Menschen geimpft seien, dass die viel zitierte Herden-Immunität einsetze.Investierte Anleger brauchen also weiterhin gute Nerven, einen langen Atem und beachten zudem unbedingt den Stopp bei 4,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFX