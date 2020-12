Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,058 EUR +7,09% (28.12.2020, 13:08)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,012 EUR +5,74% (28.12.2020, 12:54)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Corona mache es für TUI aktuell schwierig, (Schiffs-)Reisen durchzuführen. Immerhin seien zwei Schiffe der TUI-Cruises-Flotte derzeit im Einsatz. Unterdessen werde die TUI-Aktie durch den gestarteten Impf-Prozess und die damit einhergehenden Comeback-Hoffnungen weiter angeschoben.Konkret: Mein Schiff 2 der TUI Cruises sei am vergangenen Freitag zu ihrer Kanaren-Silvesterkreuzfahrt aufgebrochen. Neben Mein Schiff 2 kreuze auch Mein Schiff 1 im Bereich der atlantischen Inselgruppe. Diese absolviere die drei dreiwöchigen Kanaren-Kreuzfahrten, die eigentlich für Mein Schiff 6 angedacht gewesen seien. Die aktuelle Tour werde am 7. Januar enden. Alle anderen Luxus-Dampfer der Flotte würden derzeit auf dem Trockenen liegen.Die TUI-Aktie habe indes eine Klettertour unternommen. Nachdem der Kurs vergangenen Montag im Tief bis auf 4,01 Euro gefallen sei, habe der Titel mit dem heutigen Kurszuwachs auf Wochenbasis mehr als 20 Prozent zugelegt. Damit sehe es charttechnisch wieder besser aus, da das Papier über allen wichtigen Durschnitten (38-Tage, 50-Tage-, 200-Tage-Linie) notiere.Die TUI-Aktie, die jüngst die Stopp-Marke (4,10 Euro) des AKTIONÄR erreicht hat, ist derzeit für Trader, die auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spekulieren, geeignet, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link