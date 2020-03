XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,043 EUR -10,55% (17.03.2020, 13:04)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,03 EUR -5,31% (17.03.2020, 13:20)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem die TUI-Aktie gestern zum Handelsstart nach einer aufsehenerregenden Unternehmensmeldung deutlich eingeknickt sei, habe sich der Kurs im weiteren Tagesverlauf zumindest wieder etwas erholen können. Die Hoffnung, dass sich diese Entwicklung heute fortsetzen werde, sei nun im Keim erstickt worden. Es gehe weiter abwärts.Die entscheidende Frage bei TUI laute nun: Wie lange halte der aktuelle Corona-Ausnahmezustand noch an? Gehe man davon aus, dass das Geschäft der Reiseveranstalter nach wenigen Wochen wieder halbwegs normal fortgeführt werden könne, sei die TUI-Aktie ein klarer Kauf. Hierfür müsste dann entweder das Virus deutlich eingedämmt werden oder sich die Gesellschaft eben einfach eingestehen, dass das Coronavirus ähnlich wie das Grippevirus zukünftig einfach Teil unseres Lebens bleiben werde. Halte der aktuelle Ausnahmezustand noch über mehrere Monate an, so dürfte es mit dem Aktienkurs noch weiter nach unten gehen.Wer auf das erste Szenario setze, könne sich nun allmählich wieder erste Positionen ins Depot legen. Der Stoppkurs sollte bei 2,20 Euro platziert werden. Wer eher an das zweite Szenario glaube, könne nach möglichen (!) Profiteuren Ausschau halten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: