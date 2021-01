Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,98 EUR +1,58% (26.01.2021, 12:21)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,972 EUR +0,28% (26.01.2021, 12:06)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Bild-Zeitung habe offenbar Informationen aus einem CDU-internen Meeting erfahren, wonach Bundeskanzlerin Angela Merkel scharfe Kritik am Management der Corona-Krise geäußert haben solle. Auch die Reiselust der Deutschen missfalle Merkel. Deren Aussagen wiederum würden die TUI-Aktie am Dienstag wieder auf Talfahrt schicken.Bundeskanzlerin Angela Merkel solle in einer internen Videokonferenz mit den Fraktionsvorsitzenden der Union in Bund und Ländern scharfe Kritik am Management der Corona-Krise geübt haben. Wie die Bild-Zeitung heute in einem kostenpflichtigen Beitrag unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichte, habe Merkel in der Besprechung am Sonntag gesagt: "Uns ist das Ding entglitten. Wir müssen noch strenger werden, sonst sind wir in 14 Tagen wieder da, wo wir waren."Merkel habe laut Bild gesagt: "Wir leben durch die Mutationen auf einem Pulverfass." Auch die Reiselust der Deutschen missfalle der Kanzlerin. Hundertmal habe sie in den Runden bereits die Frage gestellt: "Warum können wir die Reisen nicht verbieten?" Sie bekomme dann immer "die auf ehemalige DDR-Bürger gemünzte Antwort, dass wir ein freies Land sind".Wenn Reiseverbote nicht durchsetzbar seien, müsse man die Deutschen auf andere Weise daran hindern, durch Auslandsreisen die Mutationen ins Land zu tragen. "Man kann nur Reisen unattraktiv unangenehm machen, etwa durch Quarantäne." Und: "Wir müssen den Flugverkehr so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt."Die Erholung der Reise-Branche im Allgemeinen und des Geschäfts vom weltgrößten Tourismus-Konzern TUI könnte länger als erhofft auf sich warten lassen. "Der Aktionär", der die TUI-Aktie in seinem langfristigen "Schlag-den-Buffett-Depot" halte, bleibe für das Papier des weltweit größten Reiseveranstalters dennoch weiter vorsichtig optimistisch.Die TUI-Aktie ist derzeit nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risikobewusstsein geeignet, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2021)