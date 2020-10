Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Umsatzbilanzen von Reisebüros und Veranstaltern wie TUI würden sich in der Corona-Krise zusehends verschlechtern. So würden Reisewarnungen und Buchungszurückhaltung der Kunden immer tiefere Löcher reißen. Das würden auch aktuelle Zahlen von Travel Data + Analytics (TDA) belegen. Immerhin: Beim Thema "Kreuzfahrten" treffe die Branche die richtigen Entscheidungen für Schiffsreisen mit Corona.Nach einer Auswertung des Marktforschungsinstituts TDA seien die Umsätze zum Buchungsstand Ende August 2020 für die diesjährige Sommersaison zusammengerechnet um 74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen. Ende Juli habe das Minus bei 70 Prozent gelegen. Die Wintersaison 2020/21 habe einen Rückgang um 59 Prozent verzeichnet.Neben der Zurückhaltung verunsicherter Kunden würden Stornierungen gebuchter Reise wegen Reisewarnungen die Branche belasten. Eine Reisewarnung sei kein Verbot, solle aber eine abschreckende Wirkung haben.Eine eher ermutigende beziehungsweise buchungsfördernde Wirkung solle die Entscheidung des Kreuzfahrtverbandes haben, dass nun für alle Gäste und Crewmitglieder an Bord der Schiffe generell eine Covid-19-Testpflicht gelte. "Nur mit einem negativen Testergebnis wird der Zugang zum Schiff gewährt", habe die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, am Donnerstag in Hamburg mitgeteilt. An diese globale Testpflicht sollten sich alle Clia-Mitgliedsreedereien ab sofort halten. Den Angaben zufolge würden sie 95 Prozent der Kreuzfahrtkapazitäten weltweit repräsentieren.Die Branche sei damit "der erste und bislang einzige Sektor innerhalb der Tourismusbranche, der konsequent verpflichtende Tests auf das Coronavirus für alle Reisenden und Angestellten einführt". Die Pflicht gelte für Schiffe ab 250 Passagieren. Wann und wie Mitarbeiter und Gäste auf das neuartige Coronavirus getestet würden, dürften die Reedereien selbst entscheiden.TUI Cruises, ein Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbaean, habe nach monatelanger Zwangspause im Juli wieder langsam den Betrieb gestartet und habe zunächst Kurzreisen ohne Landgang angeboten. Mittlerweile dürfen die Passagiere teilweise auch wieder das Schiff für Ausflüge verlassen. Seit der Wiederaufnahme der Kreuzfahrten würden auch an Bord der Schiffe einer Vielzahl strenger Corona-Regeln gelten. So gebe es Temperaturmessungen, Wegeleitsysteme an Bord, beschränkte Kapazitäten für Restaurants, Bars und Theater auf dem Schiff, Maskenpflicht in Fahrstühlen, Treppenhäusern und Kabinenfluren sowie eine deutlich geringere Auslastung als im Normalbetrieb.Die Zahlen des Marktforschungsinstituts TDA würden im Grunde die wahrgenommene Realität der Reisebranche widerspiegeln. TUI selbst werde seine Zahlen für das vierte Quartal (Juli, August, September) erst am 10. Dezember vorlegen. Immerhin: Die Entscheidung des Kreuzfahrtverbandes sei positiv zu bewerten, da man damit ein notwendiges Mindestmaß an Kundenvertrauen wiedererlangen dürfte.Unter dem Strich ist die TUI-Aktie angesichts des weltweiten Corona-Infektionsgeschehens allerdings derzeit keine (finanzielle) Reise wert; Anleger gehen vielmehr bei Titeln an Bord, die positive Gefühle und damit Rendite versprechen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2020)