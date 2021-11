Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (17.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe auf Wochensicht rund sieben Prozent an Wert verloren. Hochschnellende Inzidenzen, steigende Hospitalisierungsraten und aktuelle restriktive Corona-Maßnahmen wie in Baden-Württemberg und einem Nachbarland dürften den Investoren eher noch weitere Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Auch die Branchenstimmung habe sich derweil eingetrübt.So sei der touristische Vertriebsklima-Index im November, den die Unternehmensberatung Fried und Partner monatlich erhebe, gefallen, wie der Reisevor9-Newsletter berichte. Die aktuelle Situation werde von den 121 teilnehmenden Reisebüros aktuell etwas skeptischer eingeordnet als noch im Vormonat. So würden derzeit zehn Prozent die Lage beim Vertrieb von Reiseleistungen als gut einschätzen, im Vormonat seien noch 12,4 Prozent dieser Ansicht gewesen.Und es gebe mit Blick auf Österreich eine weitere negative News für den Tourismus: So müssten ungeimpfte Reisende an der Grenze zum Nachbarland künftig einen PCR-Test vorweisen. Antigen-Schnelltests würden bei der Einreise ab Montag nicht mehr akzeptiert. Grundsätzlich gelte jedoch für Deutsche eine Reisewarnung, da die Bundesregierung seit Sonntag fast ganz Österreich als Corona-Hochrisikogebiete einstufe.Wer dennoch nach Österreich wolle, müsse strengere Kriterien laut der neuen 2,5G-Regel (Geimpft, Genesen oder PCR-Getestet) erfüllen. Impfzertifikate seien nicht mehr ein Jahr lang, sondern nur noch neun Monate gültig.Die TUI-Aktie notiere am Mittwoch mit einem leichten Minus bei 2,60 Euro.Jenseits des "Österreich-Themas" dürften die Menschen - mit Blick auf die stark steigenden Corona-Zahlen - geplante Winter-Reiseaktivitäten zunehmend infrage stellen und tendenziell wohl eher zu Hause bleiben. Übergeordnet komme hinzu, dass das Winter-Halbjahr schon in der Vor-Corona-Zeit für den Mittelmeer-Spezialisten aus Hannover traditionell defizitär gewesen sei.All das spricht derzeit nicht für einen Kauf der TUI-Aktie, zumal auch das technische Bild alles andere als einen guten Eindruck macht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)