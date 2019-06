Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich an den vergangenen Handelstagen wieder deutlich erholen können. Der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend sei geglückt. Jetzt lohne es sich auch durchaus, wieder einmal auf die Gründe zu blicken, weshalb TUI einer der spannendsten Titel am deutschen Aktienmarkt sei.Mit TUI kaufe man sich Europas Nummer 1 im Reisegeschäft. Dabei glänze der Reiseriese nicht nur mit einer starken Stellung im Geschäft mit der Reisevermittlung und -veranstaltung. Das Unternehmen sei gerade im westlichen Mittelmeer etwa mit RIU-Hotels hervorragend aufgestellt. Außerdem verfüge TUI über eine starke Position im attraktiven Kreuzfahrtgeschäft.Während sich TUI all dies habe aufbauen können und trotzdem über eine sehr solide Bilanz verfüge, kämpfe der große Konkurrent Thomas Cook aktuell ums Überleben.Klar, das aktuell laufende Geschäftsjahr werde keinesfalls als glorreiches Jahr in die Firmengeschichte eingehen. Doch dafür könne das Management wirklich wenig. Vor allem die Zurückhaltung vieler britischer Kunden wegen des Brexit oder die "Flugunfähigkeit" der Maschinen des Typs Boeing 737 Max hätten das Konzernergebnis negativ beeinflusst.Manche Leser würden es vermutlich schon beim Lesen des vorherigen Absatzes im Kopf überschlagen haben und festgestellt haben, dass die TUI-Aktie wirklich sehr günstig bewertet sei. Ein Gewinn von 1,24 Euro für das kommende Jahr ergebe ein KGV von gerade einmal 7. Für das darauffolgende Jahr würde es sogar auf 6 fallen. Dazu komme ein KBV von 1,3, was für ein Unternehmen, dass selbst in einem schwierigen Jahr wie dem aktuellen immer noch hochprofitabel arbeite, ebenfalls günstig sei.Hinzu komme eine Dividendenrendite, die für das laufende Jahr momentan auf 6,5 Prozent geschätzt werde.Die TUI-Aktie ist für langfristig orientierte Anleger nach wie vor ein interessantes Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer Mut habe, könne bereits wieder erste Positionen aufbauen. Der Stoppkurs sollte nach wie vor bei 7,50 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 28.06.2019)