XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,142 EUR -2,60% (13.10.2020, 11:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Aktionäre hätten sich Ende der vergangenen Woche zumindest über einen etwas stärkeren Kursanstieg freuen können. Diese Woche scheine die Aktie aber wieder den Weg gen Süden einzuschlagen. Auch die aktuellsten Analysteneinschätzungen würden überwiegend in diese Richtung gehen."Der Aktionär" sehe die TUI-Aktie ebenfalls kritisch. Solange das Thema Corona derart dominant sei, dürften die Wolken über den Hannoveraner Konzern dunkel bleiben. Anleger sollten die TUI-Aktie derzeit meiden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,148 EUR -3,26% (13.10.2020, 11:52)