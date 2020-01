Börsenplätze TUI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,618 EUR -3,24% (27.01.2020, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,656 EUR -2,76% (27.01.2020, 11:24)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Coronavirus breite sich weiterhin in China aus und sorge für große Sorgen bei den Investoren weltweit. Besonders stark belaste diese Entwicklung natürlich die Reise- und Fluggesellschaften. In Deutschland würden etwa auch die Aktienkurse von Lufthansa und der TUI leiden. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?Natürlich seien die Auswirkungen auf das operative Geschäft der beiden Konzerne, die den Löwenanteil ihrer Erträge in Europa generieren würden, äußerst gering - vor allem bei der TUI. Doch in Zeiten, in denen an der Börse grundsätzlich alle Unternehmen eines bestimmten Sektors praktisch in Sippenhaft genommen würden, helfe dies auch nicht. Die Kurse von TUI und Lufthansa würden weiter purzeln, wodurch sich die Chartbilder weiter eintrüben würden.Die Aktie von TUI sei nun unter den nachgezogenen Stopp bei 9,70 Euro gefallen. Anleger sollten daher nun an die Seitenlinie wechseln - es sei denn sie wollen unbedingt noch die Dividendenzahlung im Februar abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Aufgrund der starken Marktstellung, der mittel- bis langfristig guten Perspektiven und der günstigen Bewertung sollte die Aktie aber weiterhin auf der Watchlist belassen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.