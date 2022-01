Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (07.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Corona halte Reisende weltweit in Schach. Die Omikron-Variante sorge für neue Beschränkungen und Quarantäne-Regeln. Wer derzeit auf Reisen sei, müsse gegebenenfalls kurzfristig umdisponieren. Für Kreuzfahrt-Passagiere sei das allerdings nicht einfach. Mehrere Gesellschaften würden die Routen ändern, TUI habe die Urlauber von "Mein Schiff 6" sogar nach Hause geschickt. Auch die TUI-Aktie leide.Mehrere Kreuzfahrtschiffe seien von Corona-Fällen betroffen. Die "Aida Nova", die zur Carnival Corporation gehöre, habe zunächst in Lissabon fest gelegen, weil sich 60 Crew-Mitglieder infiziert hätten. Inzwischen sei die Kreuzfahrt komplett abgebrochen worden, die Passagiere nach Hause geflogen. Auch andere Reisen mit dem Schiff seien abgesagt worden. Nach derzeitigen Planungen solle es am 15. Januar nun ab Las Palmas auf Gran Canaria wieder losgehen.Die "MSC Seaview" von MSC Cruises sei derzeit in der Karibik unterwegs - und habe auch Corona-Fälle an Bord. Die Behörden Granadas hätten das Schiff deshalb nicht anlegen lassen. Auch weitere Behörden geplanter Anlauf-Häfen hätten entschieden, dass die "MSC Seaview" nicht anlegen dürfe.Die Reederei ändere nun die Reiseroute. Als Alternative werde am Samstag Puerto Plata in der Dominikanischen Republik angefahren und übermorgen Roadtown auf Tortola. Am 9. Januar solle es dann planmäßig nach Philipsburg auf Saint Maarten weitergehen.Die TUI-Aktie habe trotz aller Omikron-Probleme nach Weihnachten eine kleine Kursrally gestartet, die den Wert bis an die charttechnisch bedeutsame 200-Tage-Linie bei 3,11 Euro befördert habe. Mit der jüngsten Börsenschwäche sei auch die TUI-Aktie leicht zurückgekommen. Ein erster Versuch, den GD200 zu überwinden, sei gescheitert.Neue Coronafälle würden der Reisebranche weiterhin zu schaffen machen, Kreuzfahrt-Passagiere müssten möglicherweise entschädigt werden. Mittel- bis längerfristig werde die Pandemie aus dem Weg geräumt. Indes: Kurzfristig bleibe DER AKTIONÄR auch bei TUI noch skeptisch. Erst nach einer nachhaltigen Überwindung auch des Abwärtstrends seit Juni sähe es auch technisch besser aus. Die TUI-Aktie stehe auf einer Watchlist. (Analyse vom 07.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link