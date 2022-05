Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (20.05.2022/ac/a/nw)



Die Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung habe eingeschlagen wie eine Bombe. Seit Bekanntgabe am Dienstagabend seien die Papiere bisher knapp 19 Prozent abgerauscht. Das bereits angeschlagene Chartbild habe sich noch weiter eingetrübt. Soweit könne die Talfahrt bei der TUI-Aktie jetzt noch gehen.Die Stimmung habe sich bei den TUI-Anlegern noch immer nicht verbessert. Nach dem zwölfprozentigen Kursrutsch am Mittwoch setze die Aktie ihre Talfahrt fort und sei damit unter die horizontale Unterstützung bei 2,62 Euro gefallen und habe damit ein charttechnisches Verkaufssignal ausgelöst.Infolge weiterer Rücksetzer notiere die der Titel nun an einer entscheidenden Marke. So verlaufe nicht einmal zwei Prozent unterhalb des aktuellen Kurses bei 2,34 Euro das untere Ende eines stark gehandelten Preisbereichs. Falle die Aktie aus dieser Zone heraus, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Abverkauf bis an die nächste Unterstützung am Zwischentief bei 2,24 Euro ausweite.Anleger bleiben daher weiterhin an der Seitenlinie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2022)