Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Über Monate hinweg habe das Papier des Touristikriesen unter den negativen Meldungen zu den Maschinen des Typs Boeing 737 Max gelitten. Konzernchef Fritz Joussen habe sich allerdings stets optmistisch gezeigt, dass der US-Flugzeugbauer seine Kunden entschädigen werde. Durch eine Nachricht von gestern Abend seien die Chancen hierfür deutlich gestiegen. Denn Boeing habe bei der Bekanntgabe der Q2-Zahlen erklärt, dass man Rückstellungen i.H.v. 4,9 Mrd. USD gebildet habe. Dieses Geld sei v.a. für Entschädigungen für Fluggesellschaften gedacht, die durch das Flugverbot zusätzliche Kosten bzw. entgangene Einnahmen zu beklagen hätten. TUI habe allein dadurch negative Effekte von mehr als 100 Mio. Euro zu beklagen. Und es könnte noch deutlich mehr werden, zumal noch immer völlig unklar sei, ab wann die Flieger des Typs 737 Max wieder starten dürften.Die TUI-Aktie bleibe ein heißes Eisen. Dennoch könnten sich mutige Anleger bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin positionieren. Der Stoppkurs sollte bei 7,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:8,856 EUR +4,29% (19.07.2019, 10:18)