Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Bundesregierung mache der krisengebeutelten Tourismusbranche Hoffnung. So würden Merkel und Co ab Sommer von einem deutlich verbesserten Reise-Geschäft ausgehen. Ostern werde vermutlich noch schwach ausfallen, aber Pfingsten dürfte es wieder größere Freiheiten geben, habe der Tourismusbeauftragte der Regierung, Thomas Bareiß, gegenüber Reuters gesagt. TUI setze indes zunehmend auf den Online-Vertriebskanal."Ich glaube aber, dass im Sommer schon ein Boom entstehen wird", habe Bareiß ergänzt. Teilweise könne die Branche dann Einbußen aus dem Winter und Frühjahr aufholen.Eine Pleitewelle befürchte er nach eigener Aussage wegen der umfangreichen staatlichen Corona-Hilfen nicht. Mit zunehmenden Impfungen und mehr Schnelltests könne Reisen Schritt für Schritt wieder möglich werden. "Natürlich wird das Jahr 2021 noch ein Krisenjahr sein", habe der CDU-Politiker ergänzt. Seine Hoffnung ruhe auf dem Sommer und der zweiten Jahreshälfte.Auf ein starkes Geschäft in der Hauptreisezeit hoffe TUI natürlich auch. Hierfür wolle Marktführer seinen Online-Kurs weiter verstärken, wie Deutschland-Chefunterstreicht Marek Andryszak in einem Podcast erkläre. Das traditionelle Reiseveranstaltergeschäft in Deutschland sei alles andere als online-affin, so Andryszak in dem Talk weiter. "Ich habe gewisse Vorbehalte gegen dieses alte Geschäftsmodell, weil ich nicht glaube, dass es zukunftsfähig ist."TUI setze zunehmend auf den Online-Verkauf und gehe damit den richtigen Weg. Auch wenn die Pandemie die Tourismus-Branche derzeit im Schwitzkasten habe, bestehe dennoch die berechtigte Hoffnung, dass bis zum Sommer der kollektive Impf-Prozess soweit voran geschritten sei, um Urlaub und Reisen wieder zu ermöglichen. Die Bundesregierung sei immerhin zuversichtlich. Und auch DER AKTIONÄR, der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot halte, halte dieses Szenario für durchaus möglich.Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risiko-Bewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2021)