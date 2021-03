XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,052 EUR -0,43% (10.03.2021, 10:35)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.03.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI: Bullen verteidigen 5-Euro-Marke - AktiennewsDie TUI-Aktie (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) steckt nach dem Ausbruch aus dem fallenden Keilmuster (bullisch) in der nächsten Formation fest - in einem symmetrischen Dreieck, so die Experten von XTB.Da die Reihe an tieferen Hochs und höheren Tiefs keinen Hinweis auf die Richtung der nächsten Bewegung liefere, könnte Geduld gefragt sein. Die Bodenbildung bei 3 Euro, die zwischen März und November 2020 stattgefunden habe, sei der erste wichtige Schritt gewesen. Um jedoch die langfristigen Aussichten zu verbessern, wäre ein Ausbruch aus dem breiten Konsolidierungsbereich (3 bis 6,40 Euro) erforderlich.Börsenplätze TUI-Aktie:5,032 EUR -1,10% (10.03.2021, 10:50)