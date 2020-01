Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei auch im heutigen Handel wieder unter Druck geraten. Das Marktumfeld bleibe schwierig für die Anteilscheine des größten europäischen Touristikkonzerns. Aktuell gebe es vor allem drei Belastungsfaktoren:Bereits gestern sei es mit dem TUI-Kurs bergab gegangen. Die Meldung, wonach die Maschinen des Typs Boeing 737 Max wohl mindestens noch bis Mitte des Jahres nicht starten dürften, sei ein weiterer Rückschlag. Für TUI werde das Beschaffen von Ersatzflugzeugen sehr teuer werden - und noch sei unklar, wann und vor allem in welcher Höhe Boeing diesen Schaden ersetzen werde. Es könnten durchaus harte Verhandlungen werden.Zudem sorge derzeit das Corona-Virus für ein schlechtes Sentiment für alle "Reiseaktien". Mittlerweile sei bereits die Millionenstadt Wuhan praktisch unter Quarantäne gestellt worden. Natürlich dürften die Auswirkungen auf das operative Geschäft von TUI aktuell doch marginal sein, dennoch würden bereits einige Investoren lieber schon jetzt in Deckung gehen.Trotz der starken Marktstellung des Konzerns, der günstigen Bewertung und der mittel- bis langfristig durchaus guten Perspektiven dränge sich aktuell kein Einstieg bei der TUI-Aktie auf.Wer die TUI-Papiere im Depot hat, sollte bei einem weiteren Kursrückgang den auf 9,70 Euro nachgezogenen Stopp beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link