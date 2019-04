Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Innerhalb weniger Monate habe der Touristikriese TUI gleich zweimal die Gewinnziele herunterschrauben müssen. Viele Anleger würden sich nun fragen, was von dem Konzern im laufenden Jahr noch zu erwarten sei. "Der Aktionär" zeige auf, wie hoch die Gewinne des Unternehmens für die Jahre 2019 und 2020 ausfallen dürften.Aktuell würden Analysten für das laufende Jahr mit einem Umsatz von durchschnittlich 20,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 19,5 Milliarden Euro) rechnen. Das EBITDA dürfte mit 1,3 Milliarden Euro unter dem Vorjahresergebnis von 1,6 Milliarden Euro liegen. Der Nettogewinn je Aktie solle den Prognosen zufolge von 1,18 auf 0,76 Euro je Aktie sinken.Für 2020 werde ein weiterer Anstieg der Erlöse auf 20,7 Milliarden Euro erwartet. Das EBITDA dürfte demnach auf 1,7 Milliarden Euro klettern, der Nettogewinn je Aktie auf 1,22 Euro.Solange der Kurs noch keinen nachhaltigen Boden ausgebildet hat, sollten Anleger an der Seitenlinie verharren, zumal die Belastungsfaktoren (Brexit, veränderte Reisetrends, Boeing 737 Max) weiterhin akut sind, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link