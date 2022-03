Börsenplätze TUI-Aktie:



2,779 EUR -2,63% (18.03.2022, 11:39)



2,771 EUR -2,12% (18.03.2022, 11:25)



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (18.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Russland-Krieg habe für neue Unsicherheiten für die Tourismus-Branche gesorgt. In diesem Kontext sei auch der russische Oligarch und Anker-Aktionär Alexej Mordaschow mit seiner obskuren Verschiebung von Anteilen auf die Jungfern-Inseln zu einem neuen Belastungsfaktor geworden. Nun sei das "Karibik-Geheimnis" gelüftet worden.Kurzer Rückblick: Mordaschow habe noch rechtzeitig vor dem Eintreten der EU-Sanktionen sein 34-Prozent-TUI-Paket nach Russland und an eine Firma namens Ondero Limited verkauft. Letztere sei in der Hauptstadt der Jungferninseln, Road Town, registriert. Bisher sei völlig unklar gewesen, wer sich dahinter in persona verberge.Nun habe TUI die Nachricht erhalten, dass Mordaschows Ehefrau Marina als kontrollierende Gesellschafterin bei Ondero benannt worden sei. Ondero Limited sei wiederum mehrheitlicher Gesellschafter der auf Zypern ansässigen Unfirm Limited, die 29,9 Prozent der Aktien an der TUI AG halte. Die restlichen 4,1 Prozent habe Mordaschow an seine russische Holding Severgroup übertragen, die von ihm kontrolliert werde.Die BaFin, die darüber auch informiert worden sei, leite nun ein Prüfverfahren ein. Stimmrechte der Unifirm Limited seien gesperrt, heiße es weiter in der TUI-Mitteilung.Es sei im Grunde wenig verwunderlich, dass Mordaschow die Anteile an seine Ehefrau, die seine engste Vertraute sein dürfte, übertragen habe. Inwieweit bei der BaFin-Prüfung etwaiges unrechtmäßiges Verhalten zu beanstanden sei, bleibe abzuwarten. Für das TUI-Image ist diese Geschichte jedenfalls nicht förderlich, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link