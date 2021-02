Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das jüngste Lockerungsversprechen von Boris Johnson habe die Hoffnungen auf bessere Zeiten im Tourismus genährt. Anleger würden diese Meldung zum Einstieg beziehungsweise Nachkauf nutzen. So sei der Branchen-Optimismus groß - auch wenn die Lockerungen der Reisebeschränkungen noch nicht in Stein gemeißelt seien. Auch die EU bringe (Urlaubs-)Zuversicht zum Ausdruck und beschwöre bei einem wichtigen Tourismus-Thema die Einheit Europas. Die TUI-Aktie könne weiter Boden gutmachen.Konkret: EU-Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas mache Hoffnung auf einen Sommerurlaub trotz Corona. "Unterm Strich wird dieser Sommer mit Sicherheit besser werden als der im vergangenen Jahr", habe Schinas in Brüssel gesagt. "Wir werden mehr Geimpfte haben, wir wissen mehr über das Virus und über Regeln für sicheres Reisen, die wir gemeinsam entwickeln werden."Beim geplanten EU-Impfpass habe Schinas zur Eile gemahnt: "Das betrifft alle EU-Staaten, ob im Norden oder Süden, und die Entwicklung schreitet schneller voran als die Zeit in der Politik." Wichtig sei ein gemeinsamer Ansatz beim Nachweis, dass jemand geimpft sei. "Und dann brauchen wir eher früher als später eine öffentliche Diskussion über die Frage der Nutzung."Drittstaaten wie Israel hätten bereits vorgeprescht, habe Schinas gesagt. Das Land habe kürzlich einen Grünen Pass für Geimpfte vorgestellt, der Vorteile beim Reisen oder beim Besuch von Veranstaltungen verspreche. "In der EU sollten wir einen gemeinsamen Rahmen schaffen, sonst werden sich bilaterale Lösungen durchsetzen", habe der aus Griechenland stammende Kommissar gewarnt. Bei der möglichen Nutzung von Impfnachweisen "wird Europa kollektiv handeln, Zersplitterung nützt uns nichts".Insgesamt hätten sich vor allem durch Boris Johnsons Lockerungsversprechen die Aussichten für den Tourismus und damit für TUI (deutlich) verbessert. Der entscheidende Punkt: Es dürfe jetzt nur keine dritte Corona-Welle durch eine Mutante kommen."Der Aktionär", der die Aktie auf seiner Empfehlungsliste hat, ist für eine mittelfristige Gesundung des Tourismus durchaus optimistisch. Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risikobewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 24.02.2021)Mit Material von dpa-AFX