Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

12,545 EUR +1,95% (19.11.2019, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

12,535 EUR +1,50% (19.11.2019, 16:01)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im heutigen Handel habe es endlich geklappt: Die Aktie des Touristikriesen TUI sei über den hartnäckigen Widerstand bei 12,50 Euro geklettert. Nun werde der Weg nach oben vorerst frei. Denn nun könnte das Gap, welches der Kurs im Februar im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung aufgerissen habe, geschlossen werden.Rückenwind erhalte der Kurs indes durch anhaltend positive Nachrichten zum weiteren operativen Geschäftsverlauf. So sei der Touristikriese nach wie vor auf einem sehr guten Weg, um im kommenden Jahr die Gewinne wieder deutlich zu steigern (hierbei würden natürlich die Effekte der Pleite von Thomas Cook helfen).TUI-Vorstandschef Fritz Joussen habe sich in einem Interview mit der NZZ am Sonntag auch durchaus zuversichtlich für die kommenden Monate und Jahre gezeigt: "(...) wir sehen eine verbesserte Situation, sicherlich auch dem Austritt eines Wettbewerbers geschuldet. Grundsätzlich ist die Reisebranche ein Gewinner der demografischen Entwicklung. Die ganze Babyboomer-Generation geht gerade in Rente und möchte jetzt was erleben. Ein heutiger 65-Jähriger ist körperlich oft so gut unterwegs wie vor dreißig Jahren ein 50-Jähriger: Er raucht nicht, trinkt nicht und geht zum Fitness."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: