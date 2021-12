Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,426 EUR -3,04% (20.12.2021, 11:53)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,424 EUR -4,04% (20.12.2021, 11:38)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (20.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Omikron führe zunehmend zu Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr. Wegen der rasanten Ausbreitung dieser Corona-Variante habe das Robert-Koch-Institut (RKI) Großbritannien und alle Übersee-Regionen zu Virusvarianten-Gebieten erklärt. Dabei kämen auf Reisende, die aus einer solchen Destination kämen, weitere Hürden zu. Schlecht für TUI.Bislang hätten keine europäischen Länder als Virusvarianten-Gebiet gegolten - nach einer RKI-Liste seien dies aktuell Länder wie Südafrika, Namibia und Simbabwe. Deutschland folge mit der aktuellen Hochstufung des Vereinigten Königsreichs dem Vorbild Frankreichs, das bereits am Donnerstag ein Reiseverbot aus und nach Großbritannien verhängt habe. Für alle Einreisenden aus Großbritannien in die Bundesrepublik gelte ab Montag eine zweiwöchige Quarantäne - auch für Geimpfte und Genesene.Laut Bundesgesundheitsministerium kämen außerdem weitere Coronatests auf Reisende zu: "Bitte stellen Sie sich vor Abreise darauf ein, dass Ihr Beförderer (z.B. Fluggesellschaft) vor der Beförderung von Ihnen einen aktuellen PCR-Test verlangen wird, wenn Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben." Darüber hinaus könnten weitere PCR-Testungen durch das Gesundheitsamt am Flughafen oder am Ort der Quarantäne angeordnet werden.Die TUI-Aktie verliere zum Wochenauftakt gut 4,5 Prozent auf 2,41 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link