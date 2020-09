TUI versuche sicherlich alles, um sich gegen die Corona-Krise zu stemmen. Ob Menschen angesichts der weltweit steigenden Corona-Zahlen allerdings in größerer Anzahl den Weg Richtung Teneriffa, Gran Canaria und Co fänden, bleibe abzuwarten.



Die TUI-Aktie sollte derzeit besser nicht auf dem Kaufzettel der Investoren stehen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2020)



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für TUI sei das Jahr 2020 ein echter Alptraum, der nicht aufhören wolle. So seien jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" der Reederei TUI Cruises, einem Gemeinschaftsunternehme von TUI und Royal Caribbean, einige Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Doch unterkriegen lassen würden sich die Hannoveraner nicht: Trotz Reisewarnung wolle man ab Anfang Oktober die Kanaren anfliegen. Die Aktie könne davon in einem freundlichen Gesamtmarkt profitieren."Am Montagfrüh haben wir von einem externen Labor positive Testergebnisse von zwölf Crew-Mitgliedern der "Mein Schiff 6" erhalten", habe TUI Cruises mitgeteilt. Die gesamte Besatzung sei in den letzten 14 Tagen nicht auffällig geworden, keines der zwölf Crew-Mitglieder habe Symptome. Die Betroffenen seien an Bord isoliert worden und würden nun an Bord erneut getestet. Erste Befunde seien negativ.Griechische Medien hätten berichtet, das Schiff sei am Sonntagabend von der kretischen Hafenstadt Heraklion ausgelaufen. Nach Bekanntwerden der Testergebnisse habe der Kapitän die Reise unterbrochen und vor der kleinen griechischen Insel Milos auf weitere Instruktionen gewartet. Das Schiff solle nun in den Hafen von Piräus fahren. Wie es dann weitergehe, stehe aktuell noch nicht fest.Fest stehe hingegen, dass TUI ab dem 3. Oktober wieder Pauschalreisen auf die Kanaren anbiete. "Wir wollen dem Gast die Wahl geben, ob er die Reise antreten oder kostenlos stornieren oder umbuchen möchte", habe TUI-Sprecher Aage Dünhaupt am Montag der dpa gesagt. Seit der Reisewarnung für ganz Spanien habe TUI die Flüge auf die Kanarischen Inseln stark reduziert, Pauschalreisen seien abgesagt worden. Flüge seien über TUI weiterhin möglich gewesen, wie Dünhaupt gesagt habe.Dass bald wieder Pauschalreisen möglich seien, liege auch an den anstehenden Schulferien. "Unser Ansatz war, eine Lösung für die Herbstferien zu schaffen - für die Gäste, die auch weiterhin auf die Kanaren möchten." Der Flugplan werde je nach Bedarf ausgebaut.Der Deutschlandchef des Tourismuskonzerns, Marek Andryszak, erwarte, dass viele Kunden genau abwägen würden, ob sie in ein Risikogebiet reisen würden oder nicht. "Aber durch die Möglichkeit, sich testen zu lassen, glaube ich schon, dass viele Kunden ihren Urlaub trotz Reisewarnung antreten werden", habe Andryszak gesagt. Mit der Entscheidung stelle sich das Unternehmen nicht gegen die Bundesregierung.Die Bundesregierung weise Regionen, in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 bestehe, als Risikogebiete aus. Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren würden, müssten sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen und dann solange in Quarantäne bleiben würden, bis das Testergebnis da sei. Die Reisewarnung sei kein Verbot, solle aber eine erhebliche abschreckende Wirkung für touristische Reisen haben. Auslandskrankenversicherungen könnten im Falle einer Erkrankung, wie eine Blinddarm-Entzündung mit teurem Rücktransport, das Bezahlen der Arztkosten verweigern.Auf den Kanaren sei die Zahl der Corona-Infektionen im Vergleich zu anderen Regionen Spaniens relativ niedrig. Die Regionalregierung habe es im September geschafft, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zu halbieren. Als die Bundesregierung die Kanaren Anfang des Monats auf die schwarze Liste gesetzt habe, habe diese Zahl noch bei 107 gelegen. Vorige Woche sei sie auf knapp über 50 gedrückt worden. Allerdings müsse die 7-Tage-Inzidenz mehrere Tage lang unterhalb von 50 liegen, damit es eine Chance auf Aufhebung der Reisewarnung gebe.Auf den Kanaren wie auch in ganz Spanien gelte eine strenge Maskenpflicht. Auch im Freien seien Mund und Nase zu bedecken - selbst dann, wenn der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden könne. Verstöße gegen diese Anordnung würden mit bis zu 100 Euro bestraft. Anders als in anderen Regionen Spaniens gelte auf den Kanaren zwar keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Es gebe aber eine Reihe von Restriktionen, vor allem auf den vier von der Pandemie am stärksten betroffenen Inseln des Archipels - Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura und La Gomera. Dort seien etwa in den nächsten sieben bis 15 Tagen Versammlungen von mehr als zehn Personen untersagt, die meisten Cafés, Bars und Restaurants müssten spätestens um Mitternacht schließen.