Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-CEO Fritz Joussen habe kürzlich zum sechsten Mal seit August 2018 sein privates Geld in Aktien des von ihm geführten Touristikriesen investiert. Diesmal zwar "nur" einen fünfstelligen Betrag und keinen siebenstelligen wie Anfang des Jahres, aber immerhin unterstreiche er damit, dass er weiterhin zuversichtlich für die Aktie gestimmt sei.Im Februar habe Joussen direkt nach dem Kursrutsch im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung für knapp zwei Millionen Euro TUI-Anteile erworben. Im April sei ein weiterer Zukauf in hohem Volumen gefolgt. Diesmal seien es immerhin 26.319 Euro gewesen.Der neue Aufsichtsratsvorsitzende und damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche habe in diesem ebenfalls Zeitraum ordentlich zugelangt und sich Papiere im Volumen von 981.837,39 Euro ins Depot gelegt. Auch andere Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat des Reiseriesen hätten sich zu Insiderkäufen entschlossen.Im Interview mit der "Wirtschaftswoche" habe sich Joussen indes weiterhin zuversichtlich gestimmt gezeigt. Auf die Frage nach der aktuellen Lage habe er erneut betont: "TUI hat vier Jahre in Folge jährlich ein zweistelliges Ergebniswachstum hingelegt. 2018 war das Rekordjahr des Konzerns. Unser Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft, das 70 Prozent des Ergebnisses ausmacht, wächst stetig."Die Perspektiven für TUI würden gut bleiben und die Aktie notiere weiter auf Schnäppchenniveau.Mutige Anleger können es daher Joussen nachmachen und sich ebenfalls allmählich bei TUI positionieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2019)