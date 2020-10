Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit härteren Corona-Auflagen würden Bund und Länder dem rasanten Anstieg der Infektionszahlen versuchen, irgendwie Herr zu werden. Damit werde natürlich auch der "Deutschland-Tourismus", der den Reiseveranstaltern in den vergangenen Monaten wenigstens etwas Geld in die Kassen gespült habe, im Grunde der Garaus gemacht. Die TUI-Aktie rutsche im frühen Handel unter die Drei-Euro-Marke.Die hohe Zahl der Risikogebiete im Ausland habe viele Deutsche dazu bewogen, Urlaub vor der Haustür zu machen. Der Deutsche Tourismusverband (DTV) mache sich aber keine Hoffnungen, dass man die bisherigen Verluste mit einheimischen Urlaubern auch nur annähernd ausgleichen könne. Denn auch wenn es vielleicht einen anderen Anschein gehabt habe, sei auch der Sommer für die deutsche Tourismusbranche kein Plusgeschäft gewesen, so DTV-Geschäftsfürer Norber Kunz. Vielmehr habe es allein zwischen Januar und Juni 2020 105 Millionen weniger Gästeübernachtungen als im Vorjahreszeitraum gegeben, so Kunz.Und bereits durch die Ankündigung der Beherbergungsverbote habe der Inlandstourismus einen erneuten Einbruch bei den Buchungszahlen um 21 Prozent erfahren, berichte der REISEVOR9-Newsletter. Und bis zum 8. November solle das Beherbungsverbot erstmal fortbestehen. "Es ist ein herber Rückschlag für das Reiseland Deutschland, dass die Beherbergungsverbote in vielen Bundesländern zunächst weiter Bestand haben, so Norbert Kunz am Mittwochabend.Anleger meiden das Papier des Touristik-Konzerns aus Hannover, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link