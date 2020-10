Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI versuche mit allen Mittel, der bitteren Corona-Krise irgendwie zu trotzen. So biete TUI Cruises, ein Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean, in diesem Winter - trotz der gestiegenen Corona-Zahlen - weiterhin verschiedene Touren an, wie das Unternehmen gestern mitgeteilt habe. Der TUI-Aktie bringe das aktuell allerdings nichts - sie setze vielmehr ihre Talfahrt in Richtung der 3-Euro-Marke fort.Konkret sehe das Corona-angepasste Programm ein- bis zweiwöchige Kreuzfahrten vor: So steche die "Mein Schiff 1" ab Kiel mit Kurs auf Schweden und Finnland in See - allerdings ohne Landgänge. Die "Mein Schiff 2" fahre auf zwei verschiedenen Routen rund um die Kanarischen Inseln, wobei die Routen kombinierbar seien. Und die "Mein Schiff 6" sei weiterhin durch die griechischen Inselwelten im Mittelmeer unterwegs.Landausflüge würden nach Angaben von TUI Cruises ebenfalls möglich sein, ebenso wie bei den derzeitigen Griechenland-Reisen. Allerdings würden strenge Corona-Bestimmungen gelten: Die Ausflüge seien nur in der Gruppe und organisiert von TUI Cruises möglich.Trotz allen zarten "Re-Start-Bemühungen": TUI bleibe weiterhin in existenziell trübem Fahrwasser.Anleger umschiffen derzeit die Aktie und konzentrieren sich auf Titel mit Potenzial, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2020)