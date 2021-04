Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Während sich für normale Strand-Urlauber die Aussichten zunehmend aufhellen würden, bleibe die Lage für die Freunde von Kreuzfahrten noch trüb. TUI-Cruises habe nun beschlossen, alle Katalogreisen bis Ende Mai 2021 zu streichen. Betroffen seien fünf von sieben Kreuzfahrtschiffen der Flotte. Dennoch könne die TUI-Aktie dank der neuen Öffnungsperspektiven ihre Aufwärtsfahrt fortsetzen.Neben den Absagen von 'Mein Schiff 1', 'Mein Schiff 3', 'Mein Schiff 4' und 'Mein Schiff Herz' bis Ende Mai sei auch bei 'Mein Schiff 5' noch einmal der rote Stift angelegt worden. TUI Cruises habe hier beschlossen, alle Kreuzfahrten aus dem Katalog bis Anfang Juli 2021 zu streichen. Katalogreisen würden im Gegensatz zu den "Blauen Reisen" unter anderem individuelle Landausflüge beinhalten.Individuell sozusagen könnten Menschen ab Mai neben Mallorca zahlreiche andere Mittelmeer-Destinationen bereisen. So nehme die Impf-Kampagne hierzulande endlich Fahrt auf. Die Zahl der gelieferten Impfdosen werde im zweiten Quartal deutlich steigen. Zusätzlich würden auch die Hausärzte intensiver in die Kampagne eingebunden. Und bis Anfang Juni solle die Impfreihenfolge aufgehoben werden, habe die Bundesregierung angekündigt. Damit könnte sich dann jeder impfen lassen - auch Reisewillige.Gleichzeitig würden Staaten zusehends ihre Pforten öffnen. Griechenland habe bereits die Quarantänepflicht für Urlauber aus EU-Ländern gestrichen, wenn sie eine vollständige Impfung nachweisen könnten, alternativ einen negativen PCR-Test.Der Osterurlaub auf Mallorca habe gezeigt, dass Pauschalreisen keinen Einfluss auf das Pandemiegeschehen hätten. Die Inzidenz auf Mallorca sei auf dem gleichen niedrigen Niveau wie vor den ersten Anreisen, die Hygienekonzepte funktionieren, habe Marek Andryszak, der Chef von TUI Deutschland, den Ausbau des Angebots begründet. Reisende würden sich vorbildlich verhalten, das habe sich über Ostern auf der spanischen Insel gezeigt.Mit der angekündigten Impfung für jeden ab Juni, dem priorisierten Impfen der Tourismusangestellten in den Urlaubsorten und dem digitalen grünen Corona-Nachweis sei der Grundstein für eine gute Urlaubssaison gelegt, habe sich Andryszak zuversichtlich gezeigt.Auch wenn TUI-Cruises sich mit "Schiffsreisen à la Katalog" noch in Geduld üben müsse - die (Sommer-)Aussichten hätten sich dennoch für den Reiseveranstalter stark verbessert. Auch charttechnisch habe sich das Bild mit dem jüngsten Anstieg der Aktie deutlich aufgellt.