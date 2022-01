Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,02 EUR -4,94% (11.01.2022, 15:28)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,006 EUR -3,47% (11.01.2022, 15:14)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (11.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Reiseveranstalter wie TUI sei die Situation schwierig. Die Urlauber würden aufgrund der Pandemie zunehmend kurzfristig buchen wollen. Weniger Langfrist-Buchungen würden jedoch weniger Reise-Anzahlungen und damit weniger "sichere Einnahmen" bedeuten. Die TUI-Aktie, die zuletzt Aufwind verspürt habe, scheitere heute an einer wichtigen charttechnischen Hürde.Es sei gut losgegangen: Die TUI-Aktie habe direkt am zweiten Handelstag des Jahres die psychologisch wie charttechnisch wichtige drei Euro-Marke überwunden und sei in der Folge bis auf ein Verlaufshoch 3,19 Euro (10. Januar) geklettert. Rein charttechnisch hätte das Papier damit die obere Linie des seit Sommer verlaufenden Abwärtskanals im Bereich von 3,15 Euro geknackt. Aufgrund des schwachem Gesamtmarkt am gestrigen Montag habe der Tourismus-Titel dann allerdings bei 3,11 Euro und damit unterhalb der charttechnisch wichtigen Marke geschlossen.Ein weiterer Versuch, diese Hürde zu überspringen, sei am Dienstag gescheitert. Nachdem der Titel mit einem kleinen Plus bei 3,16 Euro in den Handelstag gestartet sei und gar ein Intraday-Hoch bei 3,17 Euro habe markieren können, sei ihm dann aufgrund fehlender Anschlusskäufe die Puste ausgegangen.Die TUI-Aktie habe die charttechnische wichtige obere Trendkanal-Linie nicht überwinden können und sei letztlich an derselben abgeprallt. Die Spekulation des "Aktionär" auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung sei damit nicht aufgegangen - der am Montag empfohlene Call habe die Stopp-Marke bei 50 Cent gerissen und sei verkauft worden. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: