Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (08.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Dem Papier sei zuletzt die Puste ausgegangen. So habe die psychologisch wichtige Fünf-Euro-Marke nicht mehr verteidigt werden können. Und auch heute komme die TUI-Aktie nicht vom Fleck weg.Das Papier des Reiseveranstalters sei in den vergangenen Wochen tendenziell seitwärts gelaufen. Dabei sei die TUI-Aktie mehrfach an der Hürde im Bereich von 5,10 bis 5,12 Euro gescheitert - zuletzt am 3. Juni 2021. An diesem Tag sei der Titel dann unter die Fünf-Euro-Marke gerutscht und erst an der wichtigen Unterstützung bei 4,85 Euro gedreht.Das Problem: Mit dem Schlusskurs am 3. Juni bei 4,88 Euro sei die charttechnische Lage nicht signifikant besser geworden, zumal auch in den Folgetagen keine wirkliche Gegenbewegung eingesetzt habe. Aktuell halte sich die Aktie zwar noch oberhalb des genannten Supports, doch in den nächsten Tagen könnte es aufgrund weiterer Abgaben durchaus bis zur 50-Tage-Linie (weiter) runtergehen. Diese wichtige Unterstützung liege derzeit bei 4,76 Euro. Sollte die reißen, könnte der Kurs in der Folge bis auf 4,61 Euro fallen - schlimmstenfalls wäre ein Durchrutschen bis auf das Tief vom 9. April bei 4,22 Euro möglich.Damit sich das technische Bild nachhaltig aufhelle, müsse der Aktienkurs idealerweise das Verlaufshoch vom 25. Februar bei 5,47 Euro überspringen. Dann könnte es in der Spitze bis auf sieben Euro gehen.Kurzum: Anleger sollten bei der TUI-Aktie dabei bleiben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: