XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,198 EUR +0,39% (17.05.2019, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,13 EUR +0,31% (17.05.2019, 09:38)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es gebe Neuigkeiten von Boeing: Der US-Flugzeugbauer habe das Software-Update für die Unglücksflieger der Reihe 737 Max 8 abgeschlossen. Dennoch sei es laut vielen Experten eher unwahrscheinlich, dass diese Maschinen noch vor Mitte August wieder eingesetzt werden könnten. Das könnte wiederum die TUI in Bedrängnis bringen. Denn Ende März habe der Touristikkonzern bereits wegen der Mehrkosten von knapp 200 Millionen Euro im Zuge des Ausfalls der 15 Flieger der 737-Max-Reihe (knapp 10% der gesamten TUIfly-Flotte) die Gewinnprognosen anpassen müssen.In dieser Woche habe der Konzern bestätigt: Wie in der Ad hoc-Mitteilung vom 29. März 2019 angekündigt, erwarte der Vorstand der TUI AG einen zusätzlichen negativen Einmaleffekt, wenn im Laufe des Monats Mai nicht hinreichend sicher werde, ob der Flugbetrieb mit 737 MAX Maschinen bis Mitte Juli wieder aufgenommen werden könne. Die TUI werde dann die Maßnahmen bis zum Ende der Sommersaison vollständig verlängern müssen." Dieses Szenario werde nun allmählich immer wahrscheinlicher.Zur Frage, ob TUI ähnlich wie beispielsweise der Billigflieger Norwegian Air Shuttle oder einige US-Airlines von Boeing eine Erstattung der Kosten fordere, habe sich Konzernchef Fritz Joussen bei der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen nicht äußern wollen. Er habe lediglich erklärt, dass er "fruchtbare Gespräche" mit Boeing erwarte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: