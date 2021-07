Börsenplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR’s (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (28.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TSMC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweite Chipmangel sorge aktuell für globales Chaos: Bei zahlreichen Autobauern laufe die Produktion weiterhin nur mit angezogener Handbremse und ein Ende der Problematik sei jedoch nicht in Sicht. Aus Sicht der Investmentbank Credit Suisse könnten die Halbleiterhersteller in diesem Umfeld möglicherweise mehr Geld verdienen als je zuvor und zähle diese fünf Aktien zu ihren Top-Picks.Wie die Credit Suisse mitgeteilt habe, dürfte die momentane Situation, einer hohen Nachfrage nach Halbleitern bei einem relativ begrenzten Angebot, mindestens bis 2023 andauern. Gemäß dem Prinzip von Angebot- und Nachfrage erwarte die Investmentbank für diesen Zeitraum mindestens stabile Halbleiterpreise.Gleichzeitig habe die Investmentbank betont, dass knappe Kapazitäten einige Auftragsfertiger bereits dazu veranlasst habe, Preiserhöhungen durchzuführen. Diesem Trend sei auch der nach Marktanteil und Umsatz größte Auftragsfertiger der Welt, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gefolgt, indem das Unternehmen Rabatte gestrichen und die Preise für einige Produkte und Eilaufträge selektiv angehoben habe.TSMC zählt zu den Favoriten des AKTIONÄR im Bereich der Chiphersteller. Seit der Empfehlung in Ausgabe 32/20 liegt die TSMC-Aktie rund 45 Prozent vorne. Von der aktuellen Situation dürfte das Unternehmen als Weltmarktführer klar profitieren. Anleger sollen bei der TSMC-Aktie Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link