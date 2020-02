IBMs (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) Chefin Ginni Rometty gebe ihren Posten mit April auf, ihr folge Arvind Krishnan. Mit einem Cloud-Spezialisten an der Spitze werde die Wichtigkeit der Cloud-Sparte seitens IBM nochmals betont.



Die US-Börsenaufsicht ermittele gegen Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) wegen dem Krisenjet 737 Max. Dem Flugzeugbauer werde vorgeworfen, aufgrund des Wettbewerbs mit Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), die Sicherheit vernachlässigt zu haben, um den Flieger so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Boeing bestreite dies.



Nachdem bereits mehrere Unternehmen ihre Standorte bzw. Fabriken in China aufgrund des Corona-Virus zumindest teilweise geschlossen hätten, habe Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) angekündigt, sämtliche chinesischen Filialen bis einschließlich 9. Februar geschlossen zu lassen.



Neben dem Corona-Virus stünden diese Woche weiterhin die Unternehmensberichte im Fokus. Den Anfang mache heute Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nachbörslich. (03.02.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA), eine Tochterfirma von Volkswagen (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Symbol: VLKAF), bot USD 2,9 Mrd. für die übrigen Anteile an dem amerikanischen Lkw-Hersteller Navistar (ISIN: US63934E1082, WKN: 886965, Ticker-Symbol: IHR), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aktuell halte TRATON 16,8 % der Anteilsscheine. Eine Kooperation zwischen den TRATON-Marken MAN (ISIN: DE0005937007, WKN: 593700, Ticker-Symbol: MAN, Nasdaq OTC-Symbol: MAGOF) und Scania und Navistar bestehe bereits seit 2007. VW halte immer noch knapp 90% der Anteile an TRATON und möchte mit der Übernahme das Geschäft im US-Nutzfahrzeugmarkt steigern.