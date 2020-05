Börsenplätze TRATON-Aktie:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (27.05.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 13,30 auf 15,30 Euro.Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2020 sei durch die allgemeine Konjunkturschwäche und die Covid-19-Pandemie (ab März) belastet gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es sei durchweg hinter seinen Prognosen zurückgeblieben. Die Nettofinanzposition des Industriegeschäfts (per 31.03.) habe sich wegen einer Zahlung an den Mutterkonzern Volkswagen im Quartalsverlauf verschlechtert und habe gleichzeitig "gedreht". Einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 gebe TRATON wegen der Covid-19-Pandemie nicht mehr ab, womit das Unternehmen allerdings bei weitem nicht alleine dastehe.Die Geschäftsentwicklung des Nfz-Bauers könnte laut Diermeier wegen Brasilien noch weit ins laufende Geschäftsjahr hinein durch die Covid-19-Pandemie stark belastet sein. Die in Q1 angekündigten Vorhaben (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out bei MAN, Komplettübernahme von Navistar) hätten seiner Meinung nach das Potenzial, mittel- und langfristig die Geschäftsentwicklung von TRATON zu begünstigen, zunächst aber würden sie finanzielle und bilanzielle Belastungen darstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link