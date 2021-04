Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung im November habe die Aktie von TRATON in den letzten Wochen eine Verschnaufpause eingelegt. Eine Kaufempfehlung vom Analysehaus Stifel habe den zuletzt nicht wirklich gefragten Papiere der VW-Nutzfahrzeugtochter wieder frisches Leben eingehaucht.Stifel-Analyst Alexander Wahl habe sich in der Studie optimistisch zum ersten Quartal geäußert und die TRATON-Aktien von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das neue Kursziel laute 29 Euro (zuvor: 21 Euro). Er blicke konstruktiver auf die diesjährige Entwicklung der Kernmarken MAN und Scania. Dank einer geschäftlichen Erholung sehe Wahl den operativen Gewinn (EBIT) der Volkswagen-Tochter (MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO) in diesem Jahr um 29 Prozent höher, als es der Analystenkonsens erwarte.Im Schnitt würden alle 16 Analysten, die die Aktie im Fokus hätten, ein EBIT in Höhe von 1,35 Milliarden Euro (Vorjahr: 135 Millionen Euro) erwarten. Beim Umsatz würden die Profis 26,2 Milliarden Euro nach 22,6 Milliarden im Vorjahr erwarten. Unter dem Strich werde ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,90 Euro (minus: 0,20 Euro) prognostiziert.Bereits in der vergangenen Woche hätten die Experten von Jefferies ("buy") das Kursziel von 25 auf 28 Euro angehoben. Auf wichtigen Märkten erhole sich die Nachfrage dank einer konjunkturellen Belebung, so Analyst Himanshu Agarwal. Im zweiten Halbjahr könnte zudem eine Ausgliederung der Lkw-Fertigung des Daimler-Konzerns die Marktbewertungen in der gesamten Branche erhöhen.Gut möglich, dass in diesen Tagen der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung falle. Mit dem Sprung über den Widerstand bei 25,50 Euro würde ein Kaufsignal generiert.Risikobewusste Anleger stellen daher schon jetzt einen Fuß in die Tür und stocken die Position mit dem Kaufsignal prozyklisch auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein Stopp knapp unterhalb der horizontalen Unterstützung bei 22,00 Euro sichere die Position ab. (Analyse vom 13.04.2021)