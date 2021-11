Börsenplätze TRATON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,58 EUR +1,26% (01.11.2021, 13:02)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,52 EUR +0,81% (01.11.2021, 13:17)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (01.11.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) und erhöht das Kursziel von 22 auf 26 Euro.Die VW-Nutzfahrzeugtochter habe den Umsatz des Vor-Corona-Jahres (9M 2019: 19,827 Mrd. Euro) auch ohne Berücksichtigung von Navistar zwar leicht übertreffen können, sei beim operativen Ergebnis mit 641 Mio. Euro aber deutlich hinter dem Wert von 2019 (1,482 Mrd. Euro) zurückgeblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während sich Scania immer wieder als Ertragsperle herausstelle und das operative Ergebnis mehr als habe verdoppeln können und VW CeO deutlich in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt sei, verharre MAN infolge hoher Restrukturierungskosten in den roten Zahlen. Mit der Integration von Navistar in den TRATON-Konzern müsse das Ziel des Vorstandes sein, mittelfristig eine Modulstrategie - ähnlich wie im Pkw-Bereich des Volkswagen-Konzerns - auszurollen, um deutliche Synergien bei MAN, Scania und Navistar zu heben. Mit einem Plus von 84% hätten die Auftragseingänge überproportional stark zugelegt. Diese Aufträge könnten den Kennzahlen einen Schub geben, wenn die Lieferketten voraussichtlich im nächsten Jahr wieder zuverlässig hergestellt seien.Die Kursrückgänge der letzten Monate seit dem 52-Wochen-Hoch von 28,40 Euro Anfang Juni sowie die Erwartung deutlicher operativer Verbesserungen in den nächsten Quartalen nimmt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, zum Anlass ,die TRATON-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hochzustufen. Das Kursziel hebt er von 22 auf 26 Euro an. (Analyse vom 01.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TRATON SE": Keine vorhanden.