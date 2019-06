TRATON sei der größte Hersteller von Nutzfahrzeugen und Bussen in Europa, habe einen Marktanteil von einem Drittel. In dem Unternehmen seien die Marken MAN, Scania und die brasilianische VW-Nutzfahrzeugtochter vereint. Bei einem Kurs von 29 Euro würde das KGV von Traton bei 5,5 liegen.



Investoren mögen fokussierte Unternehmen, und durch die zunehmende Eigenständigkeit samt frischem Kapital könnte TRATON seine Marktposition stärken. Zudem sei das Angebot an TRATON-Aktien geringer als vor Monaten angekündigt.



Kurse um 29 Euro und darunter können zum Einstieg genutzt werden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2019)



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (27.06.2019/ac/a/n)



