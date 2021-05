Börsenplätze TRATON-Aktie:



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (10.05.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 23 auf 24 Euro.Die VW-Nutzfahrzeugtochter habe im ersten Quartal 2021 einen Rekordwert bei den Auftragseingängen erzielt, was zum Teil auf aufgeschobene Verkäufe aufgrund der Corona-Krise zurückzuführen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. MAN sei infolge der Restrukturierung erneut tief in die roten Zahlen gerutscht. Ziel des Vorstandes müsse mittelfristig das Ausrollen einer Modulstrategie - ähnlich wie im Pkw-Bereich des Volkswagen-Konzerns - sein, um deutliche Synergien bei MAN, Scania und Navistar zu heben. Die Unternehmensführung habe vor einigen Wochen erklärt, sich bei neuen Antriebsarten auf batterie-elektrische Antriebe zu fokussieren und die Wasserstofftechnologie als Nischen-Technologie zu betrachten. Die wichtige Frage sei natürlich: Würden die Nutzfahrzeug-Kunden dies genauso sehen, und seien sie auch bereit, in die Elektromobilität zu investieren? Daran dürfe, anders als im Pkw-Bereich, noch gezweifelt werden.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die TRATON-Aktie und hebt das Kursziel von 23 auf 24 Euro an. (Analyse vom 10.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TRATON SE": Keine vorhanden.