Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (12.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der VW-Nutzfahrzeugholding TRATON zeige sich der gute Start ins Jahr auch beim Auftragseingang. Die Bestellungen seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über die Hälfte geklettert. Auch unter dem Strich habe der Konzern mehr verdient. Die Analysten würden den Daumen heben. Die Aktie starte durch."81.700 Aufträge innerhalb eines Quartals sind das beste Ergebnis, das die TRATON Group bislang erzielt hat", habe Vorstandschef Matthias Gründler erklärt. Das große Plus sei auf das starke Lkw-Geschäft zurückzuführen, habe es geheißen. Dagegen sei das Geschäft mit Bussen noch von den Auswirkungen der Corona-Krise belastet gewesen und deutlich geschrumpft, habe TRATON weiter mitgeteilt.Unter dem Strich habe im ersten Quartal ein auf die Aktionäre entfallender Überschuss von 129 Millionen Euro nach 96 Millionen Euro ein Jahr zuvor gestanden. Wie bereits bekannt, habe TRATONs Erholung von der Corona-Krise zum Jahresauftakt weiter Fahrt aufgenommen. Während der Umsatz um 15 Prozent auf rund 6,5 Milliarden Euro gestiegen sei, habe sich das bereinigte operative Ergebnis auf 516 Millionen Euro verdreifacht, die bereinigte operative Umsatzrendite habe bei 7,9 Prozent gelegen. Der Netto-Mittelzufluss des Industriegeschäfts - sprich ohne Finanzdienstleistungen - habe 397 Millionen Euro betragen.Die im April angehobene Prognose habe TRATON bestätigt. So erwarte die VW-Lkw- und Bustochter für das laufende Jahr eine operative Umsatzrendite von 5,0 bis 7,0 Prozent. Der Netto-Mittelzufluss im Industriegeschäft solle bei 500 bis 700 Millionen Euro liegen.Die britische Investmentbank Barclays ("overweight") habe das Kursziel von 30 auf 33 Euro angehoben. Nach einem starken ersten Quartal und einem dicken Auftragsbuch gehe Analyst Kai Mueller davon aus, dass die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding sich in laufenden gut schlagen werde. Zudem habe er auf das sich aufhellende Lkw-Umfeld und einen nur begrenzten Einfluss durch Halbleiter-Knappheiten verwiesen. Die Jahresziele dürften gut erreichbar sein. TRATON sei gut aufgestellt.Die Deutsche Bank ("buy") sehe die Aktie sogar erst bei 35 Euro (bisher: 30 Euro) fair bewertet. Das neue Management der VW-Nutzfahrzeugholding erhöhe die Schlagzahl, so Analyst Nicolai Kempf. Der Experte habe unter anderem auf das starke Auftragswachstum bei Scania verwiesen."Der Aktionär" habe frühzeitig auf die guten Aussichten bei TRATON hingewiesen. Die Zahlen würden passen. Vor allem die vollen Orderbücher würden überzeugen. Mit dem nachhaltigen Sprung über die Marke von 25,50 Euro - Ende April sei die Aktie hier zuletzt abgeprallt - würde ein frisches Kaufsignal generiert. Dann wäre der Weg in Richtung der Analystenziele geebnet. (Analyse vom 12.05.2021)