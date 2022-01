TPGs Nettogewinn in den ersten neun Monaten habe mit 1,7 Milliarden Dollar das Ergebnis des Vorjahreszeitrums um mehr als das Fünffache übertroffen.



Die Aussicht auf Zinserhöhungen durch die FED drücke aktuell bei Konkurrenten Blackstone, KKR, Carlyle und Apollo Global Management auf die Stimmung. Nach Kursgewinnen zwischen 48 und 99 Prozent im vergangenen Jahr, würden die Papiere aktuell zwischen 13 und 18 Prozent unterhalb ihrer Höchststände notieren.



Zwar dürften steigende Zinsen das zuletzt perfekte Umfeld für Private-Equity etwas eintrüben, doch Analysten würden bis 2026 weiterhin mit einem jährlichen Wachstum des Marktes von im Schnitt elf Prozent rechnen.



Als Schwergewicht in diesem Segment ist TPG ein spannender IPO-Kandidat - Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2022)



TPG Capital (TPG) ist ein im Jahre 1993 als Texas Pacific Group gegründetes Venture-Capital- und Private-Equity-Beteiligungsunternehmen mit Sitzen in Fort Worth (Texas), San Francisco und London. Das Unternehmen gehört zu den weltweit größten Unternehmen in diesem Marktsegment. Es wurde nach der Eisenbahngesellschaft Texas and Pacific Railroad benannt. (13.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit TPG wagt einer der letzten bislang nicht-börsennotierten Private-Equity-Riesen den Sprung aufs Parkett, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Das IPO bringe der Beteiligungsgesellschaft und einem ihrer Gesellschafter einen Milliardenbetrag ein. Das Umfeld für Private-Equity sei zuletzt geradezu perfekt gewesen und habe den Investoren Traum-Renditen beschert.Insgesamt würden TPG und die China Life Insurance Group, die als strategischer Investor an dem Private-Equity-Haus beteiligt sei, 34 Millionen Aktien zu 29,50 Dollar das Stück platzieren. Damit liege der Ausgabepreis exakt in der Mitte der Preisspanne von 28 bis 31 Dollar.Das Emissionsvolumen des Börsengangs belaufe sich auf eine Milliarde Dollar. Mit einer Bewertung von neun Milliarden Dollar bleibe die Beteiligungsgesellschaft knapp unterhalb der Zehn-Milliarden-Marke, über die das Wall Street Journal vergangenes Jahr berichtet habe.