WKN TORNOS-Aktie:

632630



Ticker-Symbol TORNOS-Aktie:

TNSN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol TORNOS-Aktie:

TOHN



Kurzprofil TORNOS:



TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN) ist in der Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Fertigung von Bauteilen spezialisiert, die extreme Präzision und Qualität erfordern. Die Firma verfügt über ein weltweites Vertriebs und Servicenetz.



Die Produktpalette von TORNOS konzentriert sich auf:



- Numerisch gesteuerte Einspindeldrehmaschinen mit beweglichem Spindelstock für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser unter 32 mm



- Numerisch gesteuerte und kurvengesteuerte Mehrspindeldrehmaschinen für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser bis zu 28 mm



- Bearbeitungszentren für die Fertigung komplexer Präzisionsteile mit einem Volumen von 1 dm3 www.almac.ch (24.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - TORNOS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Werkzeugmaschinenherstellers TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN).Der Auftragseingang sei im Geschäftsjahr 2016 um -16,6% zurückgegangen (VontE -15,7%). Der Nettoumsatz sei mit -16,9% im Minus gewesen (VontE -15,0%), obwohl im Geschäftsjahr 2016 mehr Maschinen verkauft worden seien (mehr Standardmaschinen und weniger in der oberen Preisklasse). Der Rückgang im Geschäftsjahr 2016 bei Umsatz und Auftragseingang sei im großen Ganzen so erwartet worden. Als Folge des tieferen Umsatzes und eines negativen Mixeffekts werde TORNOS die Gewinnschwelle im Geschäftsjahr 2016 nicht erreichen können, da die Nachfrage nach hochwertigen Mehrspindelmaschinen das ganze Jahr über mäßig gewesen sei. Dank der umgesetzten Spar- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen würden die Verluste aber nicht so hoch sein, wie ursprünglich befürchtet. Zudem lasse die positive Entwicklung des Auftragseingangs in Q4 die Hoffnung aufkommen, dass sich die Geschäfte 2017 besser entwickeln würden.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die TORNOS-Aktie. Das Kursziel laute CHF 3,40. (Analyse vom 24.01.2017)Börsenplätze TORNOS-Aktie:3,067 EUR -2,70% (24.01.2017, 09:09)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs TORNOS-Aktie:3,28 CHF -5,75% (24.01.2017, 09:24)ISIN TORNOS-Aktie:CH0011607683