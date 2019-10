Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (21.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems habe die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal 2019 vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie würden die Erwartungen der Analysten übertreffen. Und die Sortierlösungen der Norweger scheinen unverändert auf eine rege Nachfrage zu treffen, der Auftragseingang in diesem Segment befinde sich auf Rekordhoch.Der Umsatz liege mit 2,38 Milliarden Norwegischen Kronen (etwa 233 Millionen Euro) leicht über der Schätzung von 2,35 Milliarden Kronen. Dies entspreche einem Wachstum von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Unter dem Strich stehe ein Ergebnis von 1,64 Kronen im dritten Quartal 2019 in den Büchern. Im Schnitt hätten die Analysten mit 1,49 Kronen pro Papier gerechnet.Im Bereich der Sammellösungen prognostiziere TOMRA Systems ein "insgesamt stabiles Geschäft", bei den Sortierlösungen würden die Geschäfte im Recycling-Segment laufen. Bei den Technologien für den Markt "Food" stelle Tomra eine "leicht verbesserte Dynamik" in Aussicht. Zuletzt habe CFRA in dieser Hinsicht Bedenken und sich entsprechend kritisch zu dem norwegischen Unternehmen geäußert.Ohnehin bleiben die Papiere des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen ein aussichtsreiches Langfrist-Investment, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link