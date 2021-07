Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (19.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des norwegischen Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag habe TOMRA Systems die Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und damit überzeugen können. Im Vergleich zum von Corona geprägten Vorjahreszeitraum hätten Umsatz sowie EBITA kräftig zugelegt. Dennoch hätten an der Börse nach den Quartalsergebnissen bei dem zuvor stark gelaufenen Wert Gewinnmitnahmen eingesetzt.TOMRA Systems habe den Umsatz im zweiten Quartal (währungsbereinigt) um 27 Prozent auf 2,685 Milliarden Norwegische Kronen (0,26 Milliarden Euro) gesteigert. Die Bruttomarge habe um zwei Prozentpunkte auf 45 Prozent ausgeweitet werden können. Das EBITA sei von 288 Millionen Kronen im Vorjahr auf 465 Millionen Kronen (44,4 Millionen Euro) geklettert.Besonders erfreulich: TOMRA Systems habe im Berichtszeitraum einen Rekord beim Auftragseingang verbucht. Entsprechend hätten die Norweger auch eine neue Bestmarke beim Auftragsbestand erreichen können.Neueinsteiger sollten nun einen Kursrücksetzer abwarten. Wer investiert ist, lässt die Gewinne bei der Aktie, die sich auch seit geraumer Zeit im "Schlag-den-Buffett-Depot" des "Aktionär" befindet, laufen, so Michel Doepke. (Analyse vom 19.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link