Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

505,00 NOK +1,24% (21.07.2021, 14:34)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (21.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Wie das norwegische Unternehmen vergangene Woche konkretisiert habe (den Zuschlag habe TOMRA Systems bereits im April erhalten), sei ein Vertrag mit dem zentralen Systemadministrator für das zukünftige lettische Pfandsystem, SIA Depozīta Iepakojuma Operators, unterzeichnet worden. Dieser sehe vor, dass TOMRA Systems die entsprechende Leergut-Rücknahmetechnik für das kommende Flaschen- und Dosenrecyclingprogramm bereitstelle. TOMRA Systems werde 800 bis 1.000 automatische Sammelstellen liefern. Das Pfandrücknahmesystem werde am 1. Februar 2022 starten.Mehr Recycling, mehr Nachhaltigkeit: TOMRA Systems profitiere von diesem Megatrend mit seinen innovativen Sammel- und Sortierlösungen. Lettland dürfte nicht das letzte Land gewesen sein, welches ein Pfandrücknahmesystem etablieren werde. Gerade in Asien bestehe für die Norweger großes Potenzial. Anleger würden die Aussichten mit einer sportlichen Bewertung (KGV 2022: 61; KUV 2022: 6,7) goutieren. Günstig gewesen sei die TOMRA Systems-Aktie aber selten gewesen. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2021)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:47,78 EUR +1,94% (21.07.2021, 14:35)