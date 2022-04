Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (08.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die Arktis sei einer aktuellen Übersichtsstudie zufolge inzwischen ähnlich stark mit Plastik vermüllt wie dicht besiedelte Regionen. Innovative, nachhaltige Lösungen seien gefragt, um das Problem endlich in den Griff zu bekommen. Eine Chance für Anleger - sowohl Einzelinvestments oder Produkte auf einen Aktienkorb böten sich dabei an.Hohe Konzentrationen von Mikroplastik fänden sich im Wasser, am Meeresboden, an unbewohnten Stränden, in Flüssen und selbst in Eis und Schnee, würden Forschende des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) im Fachmagazin Nature Reviews Earth & Environment berichten. Folgen habe das für die Lebewesen dort, aber womöglich auch fürs Klima.Für die Übersicht habe das AWI-Team gemeinsam mit Forschenden aus Norwegen, Kanada und den Niederlanden Studien zum Plastikeintrag in der Arktisregion ausgewertet und zusammengefasst. Etwa 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll würden pro Jahr in den Gewässern der Welt landen, das entspreche fast zwei LKW-Ladungen pro Minute, wie das AWI mitgeteilt habe. Weil Plastik besonders stabil sei, reichere es sich in den Ozeanen an und zerfalle mit der Zeit in immer kleinere Teile. Und die Müllflut verstärke sich wohl noch: Bis 2045 werde sich die weltweite Plastikproduktion voraussichtlich verdoppeln.Viele Unternehmen würden bereits jetzt einen Teil dazu beitragen, das Plastik-Problem einzugrenzen. TOMRA Systems beispielsweise. Das Unternehmen, welches vor Kurzem sein 50-jähriges Bestehen habe zelebrieren können, sei weltweit bekannt für seine Pfandrücknahmesysteme. Die Norweger würden sich allerdings auch dem Thema Kreislaufwirtschaft widmen.Für den "Aktionär" bleibt die Aktie von TOMRA Systems ein absolutes Trendinvestment, konservativ ausgerichtete Anleger können auf die Anteile von Veolia setzen. Wer an der Entwicklung der drei vorgestellten Unternehmen und fünf weiteren Playern partizipieren wolle, greife zum Indexzertifikat mit der WKN DA0AB3 auf den Zero Plastic-Index. (Analyse vom 08.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link