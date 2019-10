Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

21,32 EUR -3,79% (09.10.2019, 14:28)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

220,40 NOK -3,92% (08.10.2019, 16:25)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems -Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (09.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Leide das norwegische Unternehmen unter der schwächelnden Weltkonjunktur? Laut der norwegischen Zeitung "Finansavisen" habe CFRA Research die TOMRA Systems-Aktie auf die "Biggest Concerns List" für Europa aufgenommen. CFRA Research begründe dies u.a. einem Sprung im Lagerbestand nach einem überraschenden Nachfragerückgang und einem Anstieg bei den Forderungen. Das Papier breche daraufhin auf ein neues Mehrmonatstief ein.Ob die zuletzt erfreuliche operative Entwicklung bei TOMRA Systems an Dynamik verliere, sollten die Zahlen zum dritten Quartal 2019 zeigen. Laut dem Finanzkalender der Gesellschaft sei die Vorlage für den 21. Oktober geplant.Ausgehend vom Rekordhoch aus dem diesjährigen Sommer habe die TOMRA Systems-Aktie in der Spitze über 30% an Wert eingebüßt. Eine charttechnische Gegenbewegung sei mittlerweile mehr als überfällig. Langfristig bleibe "Der Aktionär" für TOMRA Systems unverändert bullish, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2019)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: