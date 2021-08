Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (25.08.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei TOMRA Systems laufe es weiter rund. So habe das Unternehmen einen Vertrag mit einem großen Lebensmitteleinzelhändler in Schottland schließen können. Der Deal umfasse die Bereitstellung von Leergutrücknahmesystemen in dessen schottischen Geschäften. An der Börse konsolidiere die Aktie derzeit auf einem hohen Niveau.Die Nachricht komme zu einem Zeitpunkt, an dem sich Einzelhändler in ganz Schottland auf die Einführung des schottischen Pfandrücknahmesystems am 1. Juli 2022 vorbereiten würden, heiße es von Seiten der Norweger. Aus vertraglichen Gründen könne TOMRA Systems den Namen des Einzelhändlers zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben.Truls Haug, Geschäftsführer von Tomra UK & Ireland: "Seit der Ankündigung des Gesetzes haben wir uns darauf vorbereitet, den schottischen Markt mit Leergutrücknahmesystemen zu beliefern und sind bereit, die für alle Einzelhandelsgrößen erforderlichen Systeme noch vor dem Inkrafttreten zu liefern."Dass TOMRA Systems einmal mehr den Zuschlag für Leergutrücknahmesysteme erhalte, spreche für die Technologie der Norweger. Neben den Sammellösungen würden auch die Sortier-Maschinen der Skandinavier auf eine rege Nachfrage treffen. Die starke Marktstellung honoriere die Börse seit Jahren mit einer hohen Bewertung, was sich in Zukunft wohl auch vorerst nicht ändern werde. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und setzen auf neue Rekorde - die Aktie von TOMRA Systems bleibt auch ein Teil des "Schlag-den-Buffett-Depot" des AKTIONÄR. Die Position liegt inzwischen rund 113 Prozent im Plus, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur TOMRA Systems-Aktie. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link