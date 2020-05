Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

30,60 EUR -5,12% (28.05.2020, 12:35)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

357,60 NOK -5,85% (27.05.2020, 16:25)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems -Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (28.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) bei Schwäche kaufenswert.Die Investmentgesellschaft AB Latour habe Teile ihres Aktienpakets an der TOMRA Systems verkauft. Latour sei seit 2011 größter Einzelaktionärs des Sammel- und Sortierspezialisten und habe insgesamt 39 Millionen Aktien gehalten, was mehr als ein Viertel aller ausstehenden Aktien an TOMRA ausgemacht habe. Insgesamt seien 7,8 Millionen Aktien für 330 Norwegische Kronen (NOK) abgestoßen worden.Nach dem Aktienverkauf werde Latour 31,2 Millionen Aktien von TOMRA halten, was 21,1 Prozent der ausstehenden TOMRA-Aktien entspreche. Die Investmentgesellschaft bleibe somit größter Einzelaktionär."Latour ist seit 2011 der größte Anteilseigner von TOMRA, und wir haben einen starken Wachstumskurs eingeschlagen. Mit Blick auf die Zukunft ist TOMRA für eine grünere und nachhaltigere Gesellschaft sehr gut positioniert. Durch die Realisierung eines kleinen Teils des Wertzuwachses wird Latour finanzielle Mittel für neue Investitionen freisetzen. Latour wird weiterhin als Hauptaktionär von TOMRA agieren und die langfristige Strategie von TOMRA wie bisher voll unterstützen", habe Johan Hjertonsson, CEO von Latour, den Verkauf der Anteile begründet.Die TOMRA-Aktie bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link