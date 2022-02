Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (08.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Über mehrere Jahre hinweg sei es für die TOMRA Systems-Aktie hervorragend gelaufen. Die Papiere des norwegischen Pfand- und Sortierspezialisten hätten sich stetig weiter verteuert. Doch im Zuge des für sämtliche Green-Tech-Titel zuletzt sehr mauen Sentiments sei die TOMRA Systems-Aktie deutlich unter Druck geraten. Doch die Aussichten würden gut bleiben.Denn immer mehr Länder würden endlich realisieren, welch große Gefahr die Unmengen an Plastikmüll darstellen würden. Nun habe auch der Umweltverband WWF erneut vor dramatischen Folgen der Plastikpartikel in den Meeren gewarnt. Die Verschmutzung mit Plastik habe in den vergangenen Jahrzehnten exponentiell zugenommen, habe der WWF unter Berufung auf eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven erklärt. Bei knapp 90 Prozent der untersuchten Meeresarten seien Auswirkungen festgestellt worden. In Plastikmüll könnten sich Tiere wie Robben oder Meeresschildkröten verfangen und ersticken. Der WWF habe die Umweltversammlung der Vereinten Nationen aufgefordert, ein rechtsverbindliches globales Abkommen gegen den Plastikeintrag in die Meere auf den Weg zu bringen.Ein derartiges Abkommen würde TOMRA natürlich voll in die Karten spielen. Doch auch ohne eine solche Initiative dürften mehr und mehr Länder eine Pfandpflicht für Plastikflaschen einführen - wodurch TOMRAs Umsatz weiter steigen dürfte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link