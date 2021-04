Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

39,27 EUR +1,08% (09.04.2021, 15:24)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

399,30 NOK +0,83% (09.04.2021, 15:17)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (09.04.2021/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die TOMRA Systems-Aktie befinde sich seit August 2020 in einer lang anhaltenden Seitwärtsphase. Am Freitag habe das norwegische Unternehmen nun einen neuen Großauftrag aus Lettland bekanntgegeben. TOMRA Systems habe die Ausschreibung für Leergutrücknahmeautomaten gewonnen, wodurch im ganzen Land ab 2022 die Rückgabe von Flaschen und Dosen ermöglicht werde.TOMRA Systems werde etwa 800 automatisierte Sammelstellen liefern und sowohl den Betrieb als auch zukünftige Wartungsarbeiten übernehmen. Diese Rücknahmestellen sollten den lettischen Verbrauchern optimalen Komfort bei der Rückgabe ihrer Behälter bieten. Der endgültige Vertrag solle bis Anfang Juli unterzeichnet werden.Der neue Auftrag beweise, dass TOMRA Systems als weltweit führender Anbieter von Leergutrücknahmesystemen sehr gut positioniert sei. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie optimistisch gestimmt, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2021)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: