Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

32,86 EUR -5,12% (13.07.2020, 22:26)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

355,40 NOK +0,74% (13.07.2020, 16:25)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems -Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-

Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für

Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die

Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme,

Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie

Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von

Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-,

Bergbau- und Recyclingindustrie. (13.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse dieAktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN:NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Lange Zeit sei es ruhig um das norwegische Unternehmen gewesen. Am Freitag öffneTOMRA Systems seine Bücher und gebe einen Einblick in das abgelaufene Quartal. DieAnalysten seien keinesfalls pessimistisch gestimmt gegenüber der TOMRA Systems-Aktie.Insgesamt lägen für den Wert drei Kaufempfehlungen vor, fünf Experten würden raten, dieAktie zu halten, und nur einer rate zum Verkauf.Vor den Zahlen notiere die TOMRA Systems-Aktie bei 353 NOK (Norwegische Kronen).Charttechnisch betrachtet liege genau an dieser Marke eine horizontale Widerstandslinie.Wenn der Kurs darüber springe, rücke das Allzeithoch (382,50 NOK) näher. Nach untensichere die Unterstützung bei 331 NOK ab.TOMRA Systems verfüge über starke Technologien und Maschinen, die z.B. imEinzelhandel als Pfandautomaten zur Anwendung kämen. Bereits im ersten Quartal hättendie Norweger mit einem guten Auftragsbestand überrascht. Die TOMRA Systems-Aktiebleibe bei Schwäche kaufenswert, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ineiner aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für dasgenannte Analysten-Haus unter folgendem

